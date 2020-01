Quelques chiffres du succès parisien face à Linas-Montlhéry

Ce dimanche, le PSG a assuré son billet pour les 16e de finale de la Coupe de France en venant à bout de Linas-Montlhéry (6-0). Voici quelques chiffres de ce succès rouge et bleu partagés par le club de la capitale sur son site officiel.

Comme relayé ce matin, Edinson Cavani a donc inscrit ses 15e et 16e buts au sein de la compétition continentale. Avec ce total, il se place à hauteur de Zlatan Ibrahimovic et Pedro Miguel Pauleta. Le recordman étant M’Pelé avec 28 réalisations. De plus, Pablo Sarabia a, lui aussi, soigné ses statistiques puisque l’Ibère a enchaîné avec un doublé, il a ainsi marqué quatre buts sur ses quatre dernières sorties sous la tunique rouge et bleu.

Côté collectif, le PSG a enchaîné son 31e succès de rang en Coupe de France. La dernière défaite remontant à 2014 face à Montpellier (1-2). Mieux, cela fait 41 matches de suite que Paris trouve le chemin des filets en Coupe de France. Enfin, le PSG n’a plus gagné avec un succès aussi large dans la compétition depuis 1994, c’était contre la modeste équipe de Côte Chaude.