Rabesandratana : “Je trouve cruel le traitement qui est fait à Cavani”

Après une proposition à 5M€ faite au PSG, une offre de 10M€ de l’Atlético de Madrid pour les derniers mois de contrat d’Edinson Cavani… qui souhaite rejoindre les Colchoneros dès ce mois de janvier. C’est ce qui se trame dans la coulisse, entend-t-on. L’Atlético insiste et le buteur argentin aussi par ce moyen détourné. Ancien capitaine du PSG devenu consultant pour France Bleu Paris, Éric Rabesandratana estime que le Matador ne reçoit pas le traitement qui est lui est dû à Paris et qu’il a raison de vouloir rejoindre Madrid.

“Jusqu’à présent on avait un peu fermé la porte. Mais là selon L’Equipe il veut clairement partir. Ça se comprend, il ne se sent pas désiré ici et l’Atlético le veut et serait prêt à jouer pour lui. Il ne sent pas respecté ici, et c’est vrai, moi je trouve le traitement qui lui est fait cruel. Cavani, il a toujours été exemplaire. Tuchel le traite plus comme un pestiféré qu’un joueur. Il était surpris de ne pas être dans le groupe qui voyageait à Monaco alors qu’on le disait blessé. On va suivre ça mais ça ne sent pas bon pour l’ambiance dans le groupe. Nous, en tant que supporters, mais le club aussi, on a besoin de Cavani. Le PSG a acté qu’il ne partirait pas.“