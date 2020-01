Rabesandratana : “Moi, à la place de Diani je vais à Portland !”

Cet après-midi (15h45) les Parisiennes reçoivent au stade Jean-Bouin l’Olympique de Marseille avec pour intention lui infliger une correction. Mais il sera question dans les discussions de l’avenir de Kadidiatou Diani (24 ans). L’attaquante du PSG et des Bleues est convoitée par les Thorns de Portland (NWSL). Jouer aux Etats-Unis et gagner beaucoup plus, difficile de dire non, explique le consultant France Bleu Paris, Éric Rabesandratana.

“270.000€, c’est une belle proposition. C’est plus du double de ce qu’elle gagne au PSG. Forcément ça fait réfléchir. D’autant plus que le PSG ne lui propose une hausse de salaire que de +20% pour trois années de contrat. Moi, à la place de Diani je vais à Portland ! J’ai vécu 18 mois aux Etats-Unis, je sais ce que représente le football là-bas. C’est une autre approche. Ça correspond à ce qu’on trouve en France avec le football masculin. Portland, c’est l’ancien club d’Amandine Henry, qui est revenue transformée de son passage dans le club. C’est une belle opportunité sportive et financière. En tout cas je conseille au PSG de faire une nouvelle proposition, car quand tu mets ça dans la balance… Après, Diani, à elle de savoir si elle se sent prête à partir.”