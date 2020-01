Rabesandratana : “Ne pas avoir de blessé à un mois de la C1, c’est la bonne nouvelle”

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain accueille l’AS Monaco dans son antre du Parc des Princes à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Dans une dynamique assez impressionnante depuis plus d’un mois désormais, Paris pourra en plus compter sur un effectif au complet pour la première fois depuis l’entame de l’exercice en cours. Un constat qui met en joie Éric Rabesandratana.

“Le PSG va bien, même très bien : 12 buts marqués en deux matches, en Coupe de France et Coupe de la Ligue, un but encaissé et aucun blessé à déplorer. Alors ça, c’est vraiment la nouvelle qui fait du bien au cœur car ce n’est vraiment pas souvent le cas au PSG. Là, ne pas avoir de blessés à un mois de la Ligue des Champions, c’est une excellente nouvelle. On a le retour de Thiago Silva, en défense, et celui de Keylor Navas, donc tout va bien. La composition pour le match contre Monaco ce soir ? Le PSG va mettre son équipe type : Navas dans les buts, avec Silva et Marquinhos en défense centrale. Bernat à gauche et Meunier à droite. On va retrouver Gueye et Verratti au milieu de terrain. Et après, on a nos Quatre Fantastiques : Neymar à gauche, Icardi et Mbappé devant, et Di Maria sur le côté droit. Oui, l’optimisme est de rigueur. On a surtout notre équipe type qui va affronter Monaco, c’est donc plutôt encourageant et rassurant pour les Parisiens et les supporters”, a exposé Rabesandratana dans sa chronique pour France Bleu Paris.