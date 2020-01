Reims “dans sa bulle” pour se préparer à faire chuter le PSG

Mercredi (coup d’envoi à 21 heures), le stade Auguste-Delaune vibrera pour un Reims-PSG qui attribuera un ticket pour la dernière finale de la Coupe de la Ligue, au Stade de France. Autant dire que les Rouge & Blanc de David Guion en rêvent. “Je trouve que les joueurs sont concentrés, sereins. Après, on sent qu’à travers l’environnement extérieur, il y a cet engouement, on l’a vu dimanche à midi avec les Ultrem qui sont venus nous rendre visite et nous encourager à la fin de l’entrainement. Mais nous, on est dans notre bulle et on travaille avec beaucoup de sérénité, a expliqué l’entraîneur rémois à la presse. L’effet de surprise ne va plus marcher, ils nous connaissent bien maintenant. Et puis le PSG c’est l’équipe qui me donne le moins de soucis en terme de travail parce que je sais qu’il n’y a pas de montage vidéo à faire : mes joueurs les connaissent parfaitement. L’idée, c’est d’être nous-mêmes.“

Pour cette rencontre à élimination directe, le coach du Stade de Reims devra faire sans Mathieu Cafaro (cuisse) ni Arber Zeneli (reprise). L’infirmerie étant peu garnie, le choix est donc large pour affronter un PSG qui reste sur 15 matches sans défaite (depuis un déplacement à Dijon). Le onze du Stade de Reims pourrait ressembler à cela, dans un 4-2-3-1 : Rajkovic – Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan – Chavalerin, Romao – Kutesa, Dingomé, Doumbia – Dia.