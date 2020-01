Reims / PSG – Le groupe rémois

Demain à 21h (Canal Plus), le PSG se déplacera sur la pelouse abîmée d’Auguste-Delaune afin d’affronter le Stade de Reims en demi-finale de Coupe de la Ligue. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Rouges et Blancs – David Guion – a convoqué un groupe de 18 joueurs. Il pourra notamment compter sur les retours de suspension de Xavier Chavalerin et d’Alaixys Romao. Blessé à la cuisse, Mathieu Cafaro manquera cette rencontre.

Le groupe rémois pour affronter le PSG