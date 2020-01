Reims / PSG : quel onze choisira Thomas Tuchel ?

Puisque les Rémois l’ont fait deux fois en 2019, ils peuvent le refaire en 2020 : battre le PSG n’est pas une chimère vu de Champagne. Et cette fois le gain d’une victoire peut être plus gros, à savoir un ticket pour la finale de la (dernière) Coupe de la Ligue. Un ticket pour être sur le terrain, pas en tribune. Autant dire qu’à Reims la perspective excite et le choc de ce soir se disputera à guichets fermés avec 20.546 personnes. Dont mille supporters du PSG.

Quelle équipe alignera Thomas Tuchel ? Le technicien allemand devrait poursuivre sa gestion des physiques pour cause de rencontres tous les trois jours. Il devrait donc y avoir beaucoup de nouveautés dans le onze de départ. Thomas Meunier, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti s’il ne se ressent plus de l’épaule, Tanguy Kouassi, Neymar et Kylian Mbappé pourraient être titulaires ce soir. Une forme de consensus se dégage dans la presse quant au onze de Paris : Rico dans la cage, une ligne de défense Meunier-Marquinhos-Kimpembe-Diallo derrière une ligne Sarabia-Kouassi-Verratti-Neymar. La pointe de l’attaque du PSG revenant à Mbappé épaulé par Draxler. De quoi laisser au repos Icardi, mais aussi Thiago Silva ou encore Gueye.

Les compositions dans L’Equipe, L’Union et Le Parisien

STADE DE REIMS – PARIS SAINT-GERMAIN

Saison 2019/2020 – 1/2 finale de la Coupe de la Ligue 2019-2020 – Mercredi 22 janvier 2020 à 21 heures au Stade Auguste Delaune – Arbitre : Lesage – VAR : Hamel et Chaoui – Diffuseur : Canal Plus.

SDR : Rajkovic – Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan – Chavalerin, Romao (c) – Dingome, Kamara, Doumbia – Dia. Entraîneur : Guion. Remplaçants : Lemaître, Maresic, Cassama, Kutesa, Munetsi, Donis, Suk.

PSG : Rico – Meunier, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Sarabia, Verratti ou Paredes, Kouassi ou Paredes, Neymar – Draxler – Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Bulka, Kurzawa, Mbe Soh, Herrera, Paredes ou Kouassi, Di Maria, Choupo-Moting.