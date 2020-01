Reims / PSG : vos pronostics ?

Pour affronter l’Olympique Lyonnais en finale de Coupe de la Ligue, le PSG devra venir à bout de la meilleure défense de France, le Stade de Reims, en demi-finale de la compétition. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a convoqué dans son groupe le quatuor offensif Neymar, Mbappé, Icardi et Di María. Amis CSiens, faites vos pronostics ! Quel sera le résultat de cette rencontre à Auguste-Delaune ? A vos claviers. Dimanche dernier, le PSG s’est imposé à Lorient (0-1) grâce à un but de Pablo Sarabia. Un score annoncé ici par Psgforeva et Vanya. Félicitations !