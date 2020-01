Renato Sanches : “A Pierre-Mauroy, nous sommes imbattables en championnat”

L’international portugais de 22 ans Renato Sanches – qui monte en puissance – sera une des attractions du LOSC/PSG dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Il explique que les Dogues comptent rester la meilleure équipe à domicile du championnat (26 points pris en 10 matches) en faisant un résultat positif contre Paris (25 points pris en 10 matches au Parc des Princes cette saison).

“Si on y retire le Paris Saint-Germain, toutes les équipes se valent en Ligue 1, explique le joueur lillois sur le site du LOSC. Le match contre le PSG, ce sera un très grand rendez-vous. De notre côté, on voudra faire mieux que le match de la phase aller (2-0, ndlr), chez eux. Au Stade Pierre-Mauroy, nous sommes imbattables en championnat, on a gagné tous nos matchs sauf deux dans lesquels nous avons fait match nul. Ce qui est sûr, c’est qu’on voudra faire un bon résultat pour atteindre nos objectifs, même si nous gardons en tête que c’est un adversaire très difficile à jouer. Nous allons tout donner pour remporter la victoire devant nos supporters.”