Tuchel annonce les absences de Silva et Kimpembe en plus de Diallo

C’est la reprise au PSG ! Ce dimanche, le club de la capitale retrouve les terrains avec un déplacement à Bondoufle pour affronter Linas-Montlhéry à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel a fait un point avant la conférence de presse sur le groupe. Les indisponibles se nommant Abdou Diallo (suspendu en plus), Thiago Silva et Presnel Kimpembe. L’entraîneur a parlé au micro de la PSGTV de “bonne atmosphère et de la qualité à l’entraînement, même si recommencer c’est plus dur que continuer… un marathon commence, ce n’est jamais facile, il commence demain”.