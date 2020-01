Revue de presse PSG : Cavani, Mbe Soh, nuit blanche de Neymar, Pau, Dagba, notes

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 30 janvier 2020 dans la presse hexagonale.

“Le résultat sportif respecte la logique : le Pau FC s’est incliné face au PSG (0-2), hier soir. L’aventure de la Coupe de France s’arrête donc en 8e de finale pour les Béarnais. Mais la fête était belle au stade du Hameau où 16.700 supporters avaient pris place. Tifos, banderoles, fumigènes, le public palois a sorti le grand jeu pour encourager ses joueurs”, juge Sud Ouest.

Dans L’Equipe du 31 janvier 2020

“Sérieux et appliqué, le PSG bis, porté par un Paredes efficace, s’est logiquement qualifié à Pau. Une soirée toutefois assombrie par la blessure de Dagba, constate L’Equipe. Son genou est resté planté dans la pelouse. Le premier diagnostic est tombé hier soir avec une entorse du ligament d’un genou. Au-delà de l’indisponibilité de plusieurs semaines se posait la question de la responsabilité de la pelouse.“

Rayon mercato et Edinson Cavani, l’Atlético de Madrid “réfléchissait, hier, à proposer 18M€ plus des bonus dans ce qui ressemble à une proposition finale”, rapporte le journal sportif qui cite le nom d’Olivier Giroud comme hypothétique alternative pour Paris. Du côté de Sochaux, on souhaite un prêt de Loïc Mbe Soh. Le Havre s’est aussi positionné. “Mais il est confronté à l’imbroglio entourant Samba Camara dont le contrat en MLS n’a pas été homologué. Mbe Soh va devoir trancher. Paris n’a jamais caché son envie de le prolonger (sous contrat jusqu’en 2021) avant de le voir partir en prêt.”

Enfin, il est question de la prochaine fête d’anniversaire de Neymar (28 ans le 5 février prochain). Contrairement aux dernières rumeurs, il y aura effectivement une fête sponsorisée et thématique (“nuit blanche”) au Yoyo, un “espace modulable de 900 m² pouvant recevoir jusqu’à 800 personnes, explique L’Equipe. Outre sa famille et des amis, le joueur a convié de nombreux membres du PSG mais il serait très surprenant de voir Leonardo passer une tête. Cette nouvelle fête d’anniversaire fait parler en interne même si le joueur a pris des précautions : la soirée, organisée en toute discrétion et présentée comme un événement privé.”

Les notes pour les joueurs du PSG dans L’Equipe : Rico : 5. Dagba : 6. Kouassi : 6. Kehrer : 7. Kurzawa : 5. Herrera : 5. Paredes : 7. Sarabia : 5. Draxler : 6. Choupo-Moting : 6. Icardi : 6.

Les notes pour les joueurs du PSG dans Le Parisien : Rico : 5,5. Dagba : 6. Kouassi : 6. Kehrer : 6. Kurzawa : 6. Herrera : 6. Paredes : 7. Sarabia : 6. Draxler : 5,5. Choupo-Moting : 5,5. Icardi : 6.

Dans Le Parisien du jour

Leandro Paredes “recruté il y a pile un an, a marqué son premier but au terme d’un match abouti. A ce niveau-là, il reste une doublure très chère mais, au moins, il ne déçoit plus“, juge Le Parisien. Le dossier Cavani est également traité : “Même si l’Atlético réfléchissait, hier soir, à formuler une dernière offre, son transfert apparaît de plus en plus compliqué, lit-on. Marca annonçait qu’une ultime offre à 18M€ serait en préparation. Le quotidien sportif ajoutait, en outre, que la dernière réunion entre les représentants de l’attaquant et les dirigeants madrilènes avait achoppé sur les conditions du contrat, ce qui rendrait le transfert « très compliqué ». Tuchel a ajouté une couche après la victoire en Coupe de France, en ne repoussant pas l’éventualité de la présence de Cavani dans le groupe du PSG qui accueillera Montpellier samedi.“