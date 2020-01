Revue de presse PSG : Kurzawa, De Sciglio, Cavani, Silva, groupe, Pau…

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 28 janvier 2020 dans la presse hexagonale… beaucoup d’informations liées au mercato.

Kurzawa / De Sciglio

L’Equipe rapporte que Layvin Kurzawa, qui s’est mis d’accord avec la Juventus sur un contrat de quatre ans, “n’attend plus que l’accord entre les clubs pour valider l’échange avec De Sciglio. Mais, à ce jour, le dossier n’est pas encore finalisé. De Sciglio n’est plus blessé et a repris normalement l’entraînement avec le groupe turinois hier.” Le Parisien explique que ces deux latéraux ont un parcours assez similaire, l’Italien (polyvalent) souffrant d’une forme de fragilité musculaire. “C’est une bonne solution pour les deux joueurs et les deux clubs, pense un agent spécialiste du marché italien. Ce sont deux joueurs au niveau très proche. Mais il est temps pour eux de se relancer dans un autre championnat.” Sur son site internet, le média francilien ajoute que la Juventus veut du “cash” en plus. “Il ressort que la Juve évalue son joueur à un prix supérieur à celui de Kurzawa. Pour l’instant, les deux parties n’ont pas trouvé de terrain d’entente sur cet aspect financier.”

Cavani

“Le dossier du transfert de Cavani à l’Atlético est en stand-by, écrit Le Parisien. Aucun accord n’avait été trouvé hier en fin de journée. Pour cela, il va falloir que les Colchoneros augmentent sensiblement leur offre d’achat qui selon AS et la COPE aurait été porté à 15M€+3 de bonus sans que l’on puisse confirmer cette information. Mais il apparaît que le contact est toujours bien réel.” L’Equipe confirme : “L’Atlético temporise pour Cavani. Il semblait hésiter sur le montant de la nouvelle proposition à adresser au PSG. Il s’agit soit de monter à 20M€ soit de tenter le coup à environ 15M€. Quelle serait alors la position du PSG ? Ses dirigeants n’ont jamais affirmé qu’ils étaient disposés à laisser filer leur buteur.” Car selon le journal sportif, il n’y a pas de successeur dans les tuyaux. Il ne s’agira ni de Gameiro, ni de Paqueta, ni de Piatek, assure aussi Le Parisien.

Thiago Silva

Dans France Football, outre un dossier sur Mauro Icardi, on trouve la parole donnée à Paulo Tonietto, l’agent de Thiago Silva, à propos de sa prolongation de contrat. “Le PSG n’a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous. Plusieurs clubs brésiliens et européens m’ont sollicité, mais on attend d’abord de parler avec le PSG, c’est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore.”

Groupe

Même si pour Thiago Silva (petite gêne au pubis) et Abdou Diallo (victime de crampes à Lille), il n’y a pas de réel souci (ils sont restés aux soins lundi), “la défense boite bas en cette fin janvier”, observe L’Equipe en référence à Marquinhos, Juan Bernat et Thilo Kehrer, qui pourrait lui reprendre demain. Thomas Tuchel, sans surprise, va beaucoup faire tourner mercredi à Pau (“dans le bourbier du stade du Hameau dévolu au rugby”). Mais dans le Béarn, c’est l’effervescence, assure Sud Ouest. “Le match se jouera à guichets fermés. Les 16.000 places ont toutes trouvé preneurs.“