Revue de presse PSG : Linas-Montlhéry, Cavani, Atlético, Rico, notes

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 6 janvier 2020 dans la presse hexagonale.

“Edinson Cavani, double buteur, et les habituels remplaçants ont conduit le PSG vers une qualification tranquille chez les amateurs de Linas-Montlhéry (R1, 6-0), juge l’AFP. Combien de temps peut espérer un club de 6e division face à un mastodonte européen au budget près de 2.000 fois supérieur ? En une petite minute, les Parisiens ont tué les derniers espoirs du petit Poucet. Sergio Rico a d’abord arrêté le penalty d’Idrissa Kanouté (39e) puis, dans la foulée d’un contre assassin, Cavani a marqué le but du break (40e, 2-0) pour assommer le stade Robert-Bobin de Bondoufle. En une poignée de secondes, le PSG est passé d’un éventuel retour aux vestiaires difficile à un boulevard vers les 16es de finale grâce à deux joueurs qui ont peu foulé les terrains cette saison. […] Cavani s’est rapproché de la barre des 200 buts avec le PSG –il en est à 198–, un chiffre d’autant plus symbolique que le club est entré dans l’année de ses 50 ans.”

Dans Le Parisien du lundi 6 janvier 2020

“Avec une équipe très remaniée, un Cavani capitaine et le premier but chez les professionnels d’Aouchiche, le PSG s’est qualifié, résumé Le Parisien. Il est à espérer que la Ligue 1 ait regardé l’entrée en lice du PSG en Coupe de France. Pas pour se désespérer des nouveaux manques de Kurzawa et ou ce que l’équipe B peut donner, mais pour l’esprit insufflé par le Linas-Montlhéry. C’est une équipe de 6e division qui a joué, s’est projetée dans la surface adverse à de nombreuses reprises, qui a montré une attitude conquérante et joueuse. Cette absence de renoncement est une victoire pour les amateurs et un début de leçon pour bon nombre d’écuries du Championnat qui se présentent en victimes consentantes. […] Capitaine et double buteur, Cavani a soigné son retour. De quoi lui faire oublier une fin d’année difficile et lui redonner le sourire.“

Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Rico : 6,5. Dagba : 5,5. Kouassi : 5. Kehrer : 5. Kurzawa : 4. Herrera : 5,5. Paredes : 5,5. Sarabia : 7. Draxler : 6,5. Aouchiche : 6. Cavani : 6,5

Interrogé sur son avenir, Sergio Rico, prêté par Séville avec une option d’achat de 10M€, a expliqué qu‘il serait “enchanté” de signer définitivement au PSG.

La une de L’Equipe

“Alors qu’il a déjà dit vouloir aller au bout de son contrat, Cavani ne serait plus opposé à quitter le club cet hiver. Pour l’Atlético, rapporte L’Equipe. En l’espèce, aucune offre de rachat des six derniers mois de contrat n’a été formulée par le club madrilène. Et rien ne permet d’assurer aujourd’hui que Leonardo ouvrira une porte à un départ. […] Sa prestation d’hier témoigne de sa détermination et de son rythme retrouvé. Mais il ne veut plus se contenter d’apparitions par défaut. Lui veut participer de nouveau à de grands rendez-vous, ce que lui propose l’Atlético, privé de Diego Costa pour quelques semaines encore. Il est typiquement le genre d’avant-centre dont raffole Simeone. Des discussions auront lieu, forcément, dans les prochains jours, entre le club et l’entourage du joueur et ce ne sera pas pour évoquer une prolongation. Si les exigences financières du PSG sont trop élevées pour l’Atlético ou si Leonardo s’oppose tout simplement au départ, il restera sans faire de vague et patientera jusqu’en juin où il sera libre. Prendra-t-il ensuite la direction de l’Atlético ? Ce ne serait pas aussi évident. Manchester United lui fait les yeux doux et Chelsea se serait positionné pour l’été prochain. Découvrir la Premier League deviendrait alors une véritable option au moment où son entourage dément la signature d’un accord avec l’Atlético en vue de la saison à venir. Malgré tout, les Colchoneros semblent disposer de quelques longueurs d’avance sur ce dossier. L’histoire d’Edinson Cavani à Paris n’a jamais été aussi proche de la fin.”