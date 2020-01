Revue de presse PSG : Lorient, Cavani, Atlético, infirmerie, OM…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 19 janvier 2020 dans la presse hexagonale.

“Humiliation au féminin: le PSG a écrasé Marseille 11-0 samedi au stade Jean-Bouin pour le compte de la 13e journée de Division 1, publie l’AFP. Elles menaient déjà 8-0 à la pause et n’ont fait aucun cadeau aux rivales marseillaises. Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont chacune réalisé un triplé. Nadia Nadim a inscrit un doublé, comme la remplaçante Sandy Baltimore. L’inusable Formiga (41 ans) complète le tableau des buteuses.” Un score assez discrètement traité dans La Provence, juste deux phrases et une confirmation : ce fût “une véritable humiliation”.

JDD

Le JDD parle lui d’un “Classique embarrassant” après ce 11-0. “Les ultras ont aussi de l’humour. Ceux du PSG, regroupés dans un stade Jean-Bouin quasi vide par ailleurs, ont sévèrement chambré l’équipe féminine de l’OM à l’heure de jeu du Classique, entonnant « une équipe à Marseille ». Presque une supplique. Les supporters marseillais se seraient sûrement associés à ce vœu, s’il y en avait eu. Mais pas un n’a fait le déplacement après les jets de pétards et de fumigènes qui avaient provoqué leur exclusion du stade à l’aller. […] À ce stade, l’abîme qui sépare les deux équipes rend hypothétique la naissance d’une vraie rivalité sportive capable de doper l’intérêt pour le championnat. Il faudrait déjà que le PSG parvienne à renverser l’hégémonie de l’OL, vainqueur des treize derniers titres.”

L’Equipe du 19 janvier 2020

Sinon, l’actualité du jour pour le PSG, c’est bien sûr Lorient et un 16e de finale de Coupe de France au Moustoir. Avec huit joueurs au chaud… Cavani, Marquinhos, Verratti, Meunier, Bernat, Kehrer, Kouassi et Aouchiche. “Tous ne sont pas blessés et certains auraient même pu être du voyage si besoin comme Marquinhos, Verratti ou Meunier, qui a travaillé de son côté hier, explique L’Equipe. Le staff a préféré les préserver. Kehrer souffre d’une fissure à un orteil. Kouassi est, pour sa part, malade. Quant à Aouchiche, il a reçu une grosse béquille à une cuisse lors du match de Gambardella. Bernat, touché au mollet droit, ne sera pas non plus présent à Reims. Tuchel a convoqué un groupe de 19 joueurs dont trois gardiens et des garçons comme Neymar, Mbappé ou Di Maria, qui auraient pu prétendre à souffler, iront finalement dans le Morbihan. Des changements dans le onze titulaire sont tout de même à attendre.”

L’Atlético de Madrid a fait une offre de 10M€ pour Edinson Cavani. Refusée, mais “cette récente proposition n’aurait pas de sens si Cavani s’était fait une raison, commente le journal sportif. L’avancée madrilène confirme que le joueur souhaite toujours quitter un club où il ne se sent plus respecté. Ses absences mercredi et ce soir interrogent aussi dans ce contexte. […] S’il ne faut pas écarter que Cavani ne soit toujours pas à 100 %, le côté psychologique semble aussi tenir une place dans sa situation, entre lassitude et écœurement. Ses proches, au club et ailleurs, le disent touché mentalement. L’Atlético le sait et tente, semble-t-il, d’en profiter.”

Le Parisien se penche sur les huit absences au PSG : “Des blessures mineures, certes, mais c’est un peu déprimant quand on songe qu’une semaine auparavant le staff médical du PSG était au chômage technique, lit-on. Ce qui inquiète Tuchel, c’est le déficit de rotation, véritable corollaire de ce chapelet de forfaits. Il va donc sûrement être amené à titulariser au moins une de ses deux stars de l’attaque. Avec les risques qui vont avec, puisque Neymar et Mbappé viennent d’enchaîner les trois dernières rencontres dans leur intégralité. Sur une pelouse bretonne de piètre qualité, qui accroît le risque de blessures, l’entraîneur du PSG va devoir jongler avec les états de forme avant un déplacement tout aussi compliqué, trois jours plus tard, à Reims, en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à la meilleure défense du championnat. Et il ne faudra pas davantage se louper en Champagne qu’en Bretagne. La faute à une saison passée où Paris a fait fanny dans les coupes nationales.”

Buteur recruté par le BVB cet hiver, Erling Haaland (19 ans) a “adressé un message à Paris”, estime Le Parisien. Entré en jeu, le Norvégien a inscrit un triplé lors de la victoire 5-3 du Borussia à Augsbourg.

Dans Le Télégramme

Revenons sur le Lorient/PSG avec le journal breton Le Télégramme. “Ah, la magie de la Coupe de France… Toutes les équipes y ont toujours une chance – parfois mince – de se qualifier, mais toujours une petite chance, écrit le quotidien local. L’état de la pelouse pourrait aussi favoriser le « petit » FC Lorient qui risque fort de subir la domination parisienne durant une grande partie de la rencontre. […] Pelissier ne communiquera son groupe que ce dimanche matin. Avec Lemoine et Marveaux incertains, même si le capitaine a repris l’entraînement vendredi, le technicien, qui a dit « ne vouloir prendre aucun risque », pourrait devoir se passer d’un, voire des deux cadres.”