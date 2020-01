Revue de presse PSG : Lorient, Cavani, Leonardo, Sarabia, 4000e but, notes…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 20 janvier 2020, lendemain de qualification à Lorient (0-1) pour les 8es de finale de la Coupe de France (match à Pau le 28 ou 29 janvier), dans la presse hexagonale.

“Sans rythme, sur une pelouse en piteux état, la rencontre fut franchement décevante, juge l’AFP. Les Bretons ont bien tenté de jouer leur jeu en contre-attaque mais Rico n’a jamais vraiment été inquiété. Petite victoire mais le PSG s’évite surtout la prolongation et, surtout, Mbappé et Neymar sont restés au chaud car les Parisiens rejouent dès mercredi soir, à Reims, en demi-finale de Coupe de la Ligue. D’ailleurs, avec cette qualification, les hommes de Tuchel se sont encore alourdis leur calendrier de janvier. La préoccupation principale de Tuchel : ne pas perdre de joueurs en route. […] Thiago Silva a été le grand bonhomme de son club des deux côtés du terrain en donnant le ballon décisif pour Sarabia d’une montée autoritaire. C’est le 15e match sans défaite, toutes compétitions confondues, pour le PSG“, juge le journal.

L’Equipe du jour

“Leonardo avait vu juste. Son équipe a peiné, beaucoup même, et n’a décroché sa qualification que sur le plus petit écart, écrit L’Equipe. Vu le nombre d’absents hier, huit, avoir pu ménager deux des « Quatre Fantastiques » et leur éviter un potentiel souci peut aussi être considéré comme le deuxième succès du soir, dans la perspective des prochaines rencontres.“

“Leonardo a ouvert la porte, hier, à un départ de Cavani”, lit-on également suite à la déclaration du directeur sportif (“C’est vrai qu’il a demandé à partir. C’est vrai aussi, on a reçu une proposition de l’Atlético. Mais elle ne correspond pas à la valeur du joueur. On est à l’écoute”). Pour rappel, les Colchoneros ont formulé une offre de 10M€ pour les six derniers mois de contrat du Matador. Cavani “ne se sent plus désiré et veut rejoindre l’Atlético et Simeone. Il l’a signifié à sa direction sportive le 6 janvier. À l’époque, il s’était vu rétorquer une fin de non-recevoir assez ferme. Mais cela n’avait pas atténué sa volonté. […] Alors, si Cavani était amené à partir, le club chercherait-il à le remplacer ? “C’est une bonne question, s’amuse Leo. On a un groupe complet, avec des joueurs qui peuvent jouer un peu partout, sur les côtés ou dans l’axe. Draxler, par exemple, n’a pas joué beaucoup, mais il est important dans ce groupe.” Leo a conscience qu’il serait peut-être contre-productif de conserver Cavani contre sa volonté.”

Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Rico : 6. Dagba : 6. Thiago Silva : 7. Diallo : 6. Kurzawa : 3. Di Maria : 4. Gueye : 5. Paredes : 4. Draxler : 4. Icardi : 4. Sarabia : 7.

Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Rico : 5. Dagba : 6,5. Thiago Silva : 6,5. Diallo : 5. Kurzawa : 3,5. Di Maria : 4. Gueye : 5,5. Paredes : 3,5. Draxler : 4. Icardi : 4. Sarabia : 6,5.

Dans Le Parisien du 20 janvier 2020

Concernant Edinson Cavani, “on n’a jamais demandé d’argent. On n’a jamais établi de valeur parce que le plus important aujourd’hui, c’est l’envie de chacun, a commenté Leonardo, rapporte Le Parisien. Dans son cas, ce n’est pas une question de montant, mais d’envie. Le joueur a envie de partir. Nous, on est à l’écoute pour voir ce qu’on peut faire de mieux vis-à-vis du groupe aussi.”

Pablo Sarabia “a marqué à Lorient le 4000e but officiel de l’histoire du PSG, affirme Le Parisien. Il succède à Rocheteau, Okocha et Thiago Silva au rang des buteurs millénaires. […] Ce but est bien le 4000e de l’histoire du club si l’on s’en tient aux résultats officiels enregistrés. La méthodologie retenue par notre statisticien « Pages de Foot ». Ce mode de calcul, au plus proche des statistiques des instances, inclut les buts comptabilisés lors de deux rencontres remportées 3-0 sur tapis vert.” Le décompte de l’historien du club, Michel Kollar, est plus pertinent en ne prenant en compte que les buts réellement marqués. Le 4000e but effectif est donc à venir.