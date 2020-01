Revue de presse PSG : LOSC, Cavani, Di Maria, Neymar, Kurzawa, Haaland…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 26 janvier 2020 dans la presse hexagonale.

“Galop d’essai pour Paris : s’il a déjoué jusque-là les pièges du mois de janvier, guidé par Neymar, le PSG passe à Lille, ce soir, un nouveau test de résistance sur sa route vers Dortmund, publie l‘AFP. Leur moteur, un joueur tout-terrain : Neymar. La superstar brésilienne a confirmé son regain de forme en cumulant les actions décisives depuis son retour de blessure : ses 9 buts et 8 passes décisives sur ses 9 dernières rencontres font de lui l’homme du moment.”

La Voix du Nord – 26 janvier 2020

“La dernière fois que Paris a mis les pieds à Pierre-Mauroy (14 avril 2019), il est reparti avec une valise historique (5-1). Sa plus lourde défaite en L1 des années 2000, rappelle La Voix du Nord. Neuf mois plus tard, les retrouvailles entre le roi et son dauphin de 2019 ne racontent plus la même histoire. Car si le PSG règne toujours en maître absolu, Lille, à six points du podium, n’est plus en aussi bonne position. Il pourrait même être repoussé en milieu de tableau en cas de défaite. Et n’a plus la même confiance. Dès lors, le même scénario est-il possible ? “Sur un match, tout est toujours envisageable”, assure Christophe Galtier, ambitieux et pragmatique. Mais lucide aussi quand il rappelle que les effectifs ont changé. Au printemps, Paris était venu très amoindri.”

L’Equipe – 26 janvier 2020

“En instance de transfert, Cavani a été dispensé du voyage à Lille. L’Uruguayen pousse pour rejoindre l’Atlético avant la fin du mois, constate L’Equipe. Les blessures diplomatiques ne servent plus d’excuses, et la tension est montée d’un cran. Il aurait même demandé de lui-même à ne pas figurer dans le groupe. La première proposition tournait autour de 10M€. Le deal pourrait se faire contre 15M€, conformément au souhait du président de l’Atlético. […] Kurzawa serait encore plus proche de la sortie. La Juventus a entamé des négociations avec le PSG dans le cadre d’un échange avec le défenseur polyvalent Mattia De Sciglio (27 ans). “Mon directeur sportif (Fabio Paratici) m’a dit que cet échange était possible, mais ce n’est pas encore fait”, a prévenu Maurizio Sarri, l’entraîneur turinois. Côté parisien, il se passera forcément quelque chose dans la dernière ligne droite du mercato.”

Le journal sportif se pose la question des conséquences de l’absence de Marquinhos pour trois semaines environ : une rotation limitée derrière, des duos à tester au milieu, et un équilibre à maintenir (“le 4-4-2 est travaillé avec assiduité depuis début décembre. Changer à trois semaines d’un tel match bouleverserait les repères”).

Le Parisien ce dimanche

Entre Tuchel et Di Maria, “c’est l’amour foot”, titre Le Parisien. “Tuchel a fait de Di Maria son homme de base, quasiment le premier nom qu’il coche sur la feuille de match. Une confiance qu’il lui rend bien avec déjà 10 buts et 14 passes décisives, une activité défensive supérieure à celle des autres attaquants, une polyvalence qui lui permet de jouer à tous les postes de l’attaque ou même comme milieu relayeur et aucune blessure depuis cet été. […] Sous contrat jusqu’en 2021, Di Maria ne se voit désormais plus bouger d’un club et d’une ville qu’il adore, même s’il n’ose toujours pas se lancer en public dans une conversation en français malgré un niveau de langue très correct. Et il se verrait bien poursuivre l’aventure au-delà de 2021, date du terme de son bail.”

Rayon mercato, Layvin Kurzawa “a confié à plusieurs coéquipiers ses envies d’ailleurs et soufflé qu’il espérait que la situation se débloque en début de semaine. Au camp des Loges, on dément néanmoins qu’il ait vidé son casier. Pour Cavani, la situation risque de traîner encore. La probabilité d’un transfert est toujours jugée très élevée. Les Madrilènes, qui avaient essuyé le refus d’une offre à 10M€, devraient revenir à la charge en début de semaine prochaine. Dans un autre dossier, une source proche de l’AC Milan nous affirme que le club lombard n’a reçu aucune offre parisienne pour Lucas Paqueta.”

JDD du 26/01/2020

Enfin, le JDD se penche sur Erling Haaland (19 ans), recrue du BVB qui a déjà marqué cinq buts en 59 minutes. “Dortmund a payé 22,5M€ pour dresser la montagne magique sur la route du PSG. S’y ajouteraient les commissions royales versées à Raiola et au père du jeune homme, 25 millions au total selon la presse anglaise.”