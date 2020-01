Revue de presse PSG : LOSC, Neymar, Cavani, Kurzawa, Silva, notes…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 27 janvier 2020, lendemain de victoire 2-0 face à Lille, dans la presse hexagonale.

“La superstar Neymar, auteur d’un doublé, a porté dimanche le PSG vers la victoire à Lille, où aucune équipe de L1 ne s’était imposée cette saison. Avec le Brésilien dans cette forme, le leader du Championnat semble inatteignable, juge l’AFP. Alors que le stade Pierre-Mauroy s’attendait à un nouvel épisode des “Quatre fantastiques”, Neymar a enfilé son costume de Superman, transformant en victoire une performance plutôt moyenne de son équipe. […] La simple présence du “Ney” change tout pour le PSG à l’approche du 8e de finale de Ligue des champions. […] Mais entre la gestion de l’infirmerie et les cas Cavani et Kurzawa, proches d’un départ durant le mercato d’hiver, Dortmund est encore loin.”

Dans La Voix du Nord

“Emmené par un Neymar étincelant, Paris n’a laissé aucune chance au LOSC, écrit La Voix du Nord. Que pouvait au juste réussir le LOSC contre ce Paris-là ou, plus exactement, que pouvait-il espérer contre ce Neymar-là ? La réponse est un peu dans la question : pas grand-chose.”

L’Equipe du 27 avril 2020

Neymar est également à l’honneur dans L’Equipe. “Son forfait n’avait pu être une excuse à l’élimination face à Manchester United. Elle n’avait pas à l’être, c’était tout juste une partie de l’explication. Mais avec du recul ? Une telle déconvenue avait-elle seulement une chance sur dix d’arriver s’il avait été là ? Et comment ne pas regarder Paris autrement depuis qu’il est revenu ? Les Quatre Fantastiques, on veut bien, mais les Lillois en ont surtout vu un, hier. […] Dans trois semaines et six matches, ce sera le Borussia pour entamer la phase 2 de la reconquête européenne. Il est en forme, il ne l’a sans doute jamais autant été à Paris et tout le monde, autour de lui, croise les doigts pour qu’il le reste.”

“Il serait injuste d’occulter la performance défensive de Paris et la maîtrise dont il a de nouveau fait preuve dans ce schéma en 4-4-2, lit-on encore. Le PSG n’a quasiment jamais été mis en danger et il a réprimé les bonnes intentions lilloises avec fermeté. […] La mauvaise nouvelle, c’est qu’il a dû remplacer Thiago Silva à la mi-temps. Le défenseur, qui souffre du pubis, rejoint Marquinhos à l’infirmerie. Les premiers échos étaient plutôt rassurants. Il serait préférable que les diagnostics les confirment.”

Et puis il y a le dossier Cavani avec “l’Atlético qui semble prêt à négocier à la hausse pour conclure au plus vite le transfert. Il serait sur le point de formuler une offre entre 15 et 20M€. Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético, sait que Leonardo pourra difficilement repousser son offre. Le Matador n’entend signer qu’en faveur des Madrilènes, quand bien même Chelsea a manifesté un intérêt.“

Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Navas : 6. Meunier : 5. Thiago Silva : 6. Kouassi : 6. Kimpembe : 6. Diallo : 6. Verratti : 7. Gueye : 6. Neymar : 8. Di Maria : 5. Mbappé : 4. Icardi : 3.

Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Navas : 6. Meunier : 6. Thiago Silva : 6. Kouassi : 6. Kimpembe : 5,5. Diallo : 6,5. Verratti : 7. Gueye : 7. Neymar : 8. Mbappé : 3,5. Icardi : 3. Di Maria : 3,5.

Le Parisien du 27/1/2020

“Il en va de Neymar comme d’Ibrahimovic : avec eux et sur les terrains du Championnat, le PSG commence quasiment tous ses matchs à 1-0″, écrit le journal francilien. Il se joint donc au concert de louanges.

“Vendredi soir prochain, le mercato s’achève. La semaine s’annonce décisive, prévient Le Parisien. Le premier mouvement devrait concerner Kurzawa, d’accord pour rejoindre la Juventus. En échange, Paris attend De Sciglio, latéral. Le transfert est encore soumis à une double condition : la visite médicale de De Sciglio, touché récemment aux adducteurs. Et la valeur de l’Italien, 27 ans (environ 12M€), est supérieure à celle du Français (environ 5M€). Paris va-t-il devoir payer une indemnité de transfert ou s’agit-il d’un échange sec, sans contrepartie financière ?“