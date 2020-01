Revue de presse PSG : Marquinhos, Kouassi, Cavani, Lille

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 24 janvier 2020.

Marquinhos “sera absent des terrains pendant environ trois semaines en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, a indiqué jeudi le club, publie l’AFP. La durée de sa convalescence rend incertaine sa participation au 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, le 18 février. Auparavant, le PSG affrontera Lille, Montpellier, Nantes, Lyon et Amiens en Ligue 1, et Pau en Coupe de France.”

Dans L’Equipe du jour

“A priori, sauf mauvaise surprise, Marquinhos devrait être en mesure de rejouer au moins quelques minutes le week-end précédent Dortmund, à Amiens. Cela lui permettrait alors d’être éligible pour le 8e de finale, observe L’Equipe. Le fait que Marquinhos n’ait pas attendu avant de réclamer son remplacement a permis d’éviter le pire.”

Tanguy Kouassi (17 ans, 6 matches et 430 minutes jouées depuis début décembre) est-il un crack ? se demande le journal sportif. “Ce qui suscite l’intérêt des directions sportives européennes sur des profils comme celui de Kouassi, c’est la dynamique de développement : “Par son physique, sa puissance, sa vitesse, il a des aptitudes et des prédispositions pour le haut niveau, explique un observateur d’un club européen. Mais ce qui est très intéressant, c’est sa progression. Force est de constater que techniquement, dans sa vitesse d’enchaînement, il a beaucoup évolué depuis des mois. Il s’entraîne avec les pros depuis 6, 7, 8 mois, et quand il est redescendu récemment pour la Gambardella face à Lens, il donnait l’impression de jouer avec des enfants. […] À 17 ans, Kouassi n’est pas un joueur accompli. Il doit gommer des carences dans la gestion de la profondeur et quelques sautes de concentration. Des imperfections classiques pour des joueurs de cet âge. Restera ensuite à répondre à une problématique : l’adaptation. “Quand tu es jeune au PSG, que tu as un certain potentiel et que tu as derrière toi Thiago Silva, que tu joues au côté de Verratti, quelque part, c’est facile, poursuit notre scout. Ce qui est toujours intéressant de voir, c’est : est-ce que tu es capable de le faire ailleurs, dans un contexte peut-être moins confortable ?”

Le Parisien 24/1/2020

“A huit jours de la fin du mercato, l’avenir de Cavani semble s’écrire de moins en moins à Paris. Et sa volonté de départ clairement déclarée a éveillé l’intérêt du marché européen, écrit Le Parisien. Plusieurs clubs sont ainsi venus aux renseignements, notamment Manchester United. Du côté du PSG, on temporise toujours, persuadé d’être en position de force. Aucune nouvelle proposition n’a été transmise aux dirigeants parisiens. Pendant ce temps, Cavani vit sans grand bouleversement ce qui pourrait être ses derniers jours avec le PSG. Hier il était au Parc des Princes avec l’ensemble de ses coéquipiers. S’il n’a pas participé à l’ensemble de la séance, le n°9 du PSG s’est plié avec le sourire à ses obligations pour les sponsors du club. Comme si de rien n’était.”

La Voix du Nord

“Face au PSG attendu dimanche avec ses « quatre fantastiques » (Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar), le LOSC devrait miser sur son propre quartet (Bamba, Ikoné, Osimhen, Sanches), explique La Voix du Nord. Quatre jeunes attaquants affamés qui ont tous de bonnes raisons de briller pour l’affiche de la saison au stade Pierre-Mauroy.”