Revue de presse PSG : Mbappé, Neymar, reprise, tournée US…

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 3 janvier 2020 dans la presse hexagonale.

L’Equipe se penche sur la reprise au centre Ooredoo hier. “Un premier groupe de joueurs était présent dans la matinée. Étaient notamment concernés les Européens ainsi que Marquinhos, qui a passé les fêtes dans la capitale, et Choupo-Moting. Ils ont été rejoints dans l’après-midi par le reste de l’effectif, en l’occurrence la colonie sud-américaine rentrée la veille ou dans la nuit ainsi que Gueye, récapitule le journal. Première satisfaction pour le PSG, personne ne manquait à l’appel. Le staff avait concocté un programme de reprise assez léger. Ils passeront à la vitesse supérieure aujourd’hui pour préparer leur premier rendez-vous de l’année, dimanche. Les joueurs arrivés hier dans l’après-midi auront droit à une séance un peu plus poussée pour compenser.”

Dans Le Parisien du 3 janvier 2020

“Pour la première fois depuis 2012, l’équipe parisienne a commencé la préparation de la seconde moitié de saison avec un groupe au complet. Et, en prime, dans la bonne humeur, remarque Le Parisien. Leonardo, assidu au camp des Loges, a dû apprécier. Même avec un groupe au complet à sa disposition, Tuchel devrait laisser plusieurs stars au repos pour ce rendez-vous de rentrée.”

Le PSG “prépare son avant-saison 2020-2021. Elle devrait le conduire dans l’Ouest américain deuxième quinzaine du mois de juillet même si rien n’est encore officiel, lit-on. Tout cela devrait être calé aux environs du mois de mars. Le PSG est en discussions avec les organisateurs de l’International Champions Cup. Ce séjour devrait être cumulé avec le Trophée des champions. La tendance est effectivement que cette rencontre se déroule aux Etats-Unis le samedi 1er août.”

Dans Le Figaro du jour

Le Figaro s’intéresse aux deux plus grandes stars du PSG. “Ambitieux et jamais le dernier à assumer ses positions, Mbappé s’attaque à une année de tous les défis. Avec les JO de Tokyo en point d’orgue ?“, demande le journal. “L’un dans l’autre, on espère (que l’année 2020 sera chargée), souffle un membre du premier cercle de KMB. Ça voudra dire notamment que Paris aura été un peu plus loin que d’habitude en Ligue des champions.” […] “Il sait qu’il est un privilégié et qu’il fait un métier que beaucoup rêveraient de faire, mais quand il se lève le matin il n’a pas impression d’aller au travail, explique-t-on. Il ne nous dit pas : “Je vais au boulot, ça me fait ch… ” Il y va avec la banane.” Quant à Neymar, on peut lire qu’il est “attendu au tournant en 2020 avec le PSG et la Seleçao. La lumière semblant percer au fond du tunnel. […] Reste que les spéculations continuent en Catalogne, où son nom fait toujours vendre. […] Puni chaque hiver en 8es de finale, le PSG espère que sa star sera cette fois sur pied pour briser la malédiction.”