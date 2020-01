Revue de presse PSG : Monaco, Marquinhos, Mbappé, Neymar, rotation, Reims…

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 14 janvier 2020 dans la presse hexagonale.

Marquinhos (25 ans) “a prolongé son contrat de deux ans, jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome, il a joué 270 matches sous le maillot parisien. Dans un entretien à l’AFP réalisé fin novembre dernier, Marquinhos avait fait part de son envie de faire toute sa carrière au PSG… rappelle l’AFP. Plusieurs joueurs majeurs sont en fin de contrat à la fin de la saison : Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa.”

Concernant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, “les discussions ont été initiées mais le joueur temporise pour le moment”, fait savoir L’Equipe.

L’Equipe

“Face à Monaco, le PSG a affiché un visage défensif inquiétant par séquences, insiste le journal sportif qui analyse tactiquement les trois buts encaissés lors du 3-3. Un manque de pressing et d’intensité dans les duels, de la passivité, conjugués à un repli des attaquants inconstant, ont coupé l’équipe en deux et ont exposé l’arrière-garde.“

“La rencontre a laissé des traces, plusieurs joueurs ont ressenti des gênes et certains pourraient être ménagés (Marquinhos, Meunier, Verratti, Bernat, Di Maria…) après avoir enchaîné Saint-Étienne et Monaco, lit-on également. Pour la revanche contre l’ASM, demain, Tuchel devrait procéder à des changements, reste à voir dans quelle proportion. L’équipe probable : Navas – Dagba ou Meunier, Silva, Kimpembe ou Marquinhos, Kurzawa ou Bernat – Sarabia ou Di Maria, I. Gueye, Paredes ou Verratti, Neymar – Cavani ou Icardi, Mbappé.”

Dans Le Parisien du mardi 14 janvier 2020

“Le PSG a concédé trois buts et exposé des faiblesses criantes face à Monaco. Pourtant, Tuchel semble décidé à ne pas se priver de Neymar, Icardi, Mbappé ou Di Maria, écrit Le Parisien. Malgré les bonnes résolutions de l’attelage de luxe, les brèches sont parfois béantes et Paris peut se retrouver coupé en deux, dans une formation qui ressemble plutôt à un 4-2-4. […] Il y a fort à parier que Marquinhos évolue au milieu à Dortmund, et ce quels que soient le système de jeu employé et l’identité de ses dix coéquipiers. […] Tuchel pourrait aussi tenter un 4-2-3-1 avec Di Maria à gauche, Neymar en meneur de jeu et Mbappé à droite, comme en équipe de France. Dans toutes ces expérimentations, qui laisseraient Icardi seul en pointe, la question de l’implication défensive et des replis de chacun face aux cadors européens resterait sensiblement identique.”

Interrogé sur le sujet, Neymar n’a pas fermé la porte à une participation aux JO de Tokyo. Mais cela s’annonce compliqué car… “une finale éventuelle du Brésil le 8 août aux Jeux signifierait un début de saison extrêmement tardif, remarque le quotidien francilien. Un autre élément déterminant à cette période de mercato estival sera de connaître l’état d’avancement des discussions de la prolongation éventuelle de contrat de Neymar à Paris, alors que le FC Barcelone pourrait revenir à la charge comme l’été dernier. Enfin, ses envies de Jeux ne pourront être satisfaites que si le Brésil parvient à décrocher son billet, ce qui n’est pas encore le cas. Il doit en effet encore passer par un tournoi de qualification”.

France Football s’intéresse aux meilleurs buteurs français de l’histoire. Et si Kylian Mbappé “maintient son rythme actuel, il pourrait très vite dépasser ses illustres aînés. À tout juste 21 ans il est déjà très en avance sur ses devanciers au classement. À titre de comparaison, au même âge, Jean-Pierre Papin, 3e meilleur buteur français dans notre classement, ne comptait que quelques matches en L2. Après seulement 109 matches de Championnat, il comptabilise déjà 73 buts, ce qui porte sa moyenne à 0,67 but par match. A ceci s’ajoutent 19 buts en Coupe d’Europe et 13 en équipe de France, dont 8 en compétitions officielles !”

“La demi-finale de la Coupe de la Ligue Reims-PSG, programmée le mercredi 22 janvier (21 heures), suscite un engouement énorme. Le cap des 19 000 places a ainsi été franchi, rapporte L’Union. Les derniers billets sont actuellement en vente, mais le match se disputera à guichets fermés.”