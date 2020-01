Revue de presse PSG : Neymar, Mbappé, Leonardo, Tuchel, Al-Khelaifi, Pelissier

Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 7 janvier 2020 dans la presse hexagonale.

Le PSG jouera à Lorient dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Un tirage qui a réjoui l’entraîneur du club breton. “C’est le tirage parfait, commente Christophe Pelissier dans Le Télégramme. On reçoit à domicile l’une des plus belles équipes d’Europe, ça va être une belle fête et un match de gala. Mais on a surtout envie de jouer contre Paris l’année prochaine en championnat. C’est un beau tirage, on peut en parler ce soir (lundi) mais ensuite il faudra re-basculer sur un match qui sera encore plus important, contre Caen, lundi (en championnat).”

Dans L’Equipe du 7 janvier 2020

L’Equipe propose son annuel classement des 30 personnalités les plus importantes du football français. En tête on trouve Kylian Mbappé (“Ligue des champions, Euro, JO, Ballon d’Or… L’attaquant des Bleus et du PSG aborde 2020 avec la ferme ambition d’agrandir sa collection de trophées”). Leonardo fait son entrée en 3e position derrière Didier Deschamps (“le Brésilien a vite retrouvé ses marques dans un club qu’il veut continuer à faire grandir”). Neymar pointe en 6e place (“Fascinant mais souvent détesté, il ne laisse personne indifférent”). Son entraîneur, Thomas Tuchel est 17e (“scruté par Leonardo, le technicien doit réussir en C1, à commencer par son huitième contre Dortmund”). Il serait donc plus important que son président, Nasser al-Khelaïfi (19e), également directeur général de beIN Sports.

Demain, contre Saint-Etienne, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, on ne retrouvera pas dans le onze du PSG Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo, prévient le journal sportif qui propose cette équipe face à l’ASSE : Rico – Meunier, Kehrer, Marquinhos, Bernat – Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar – Mbappé, Icardi.

Le Parisien confirme les indisponibilités des trois axiaux : Presnel Kimpembe “a retrouvé l’entraînement mais sa date de retour à la compétition reste incertaine, tout comme celle de Thiago Silva (cheville) et Abdou Diallo (cuisse).”

Dans Le Parisien du mardi 7 janvier 2020

Neymar et le PSG “entament en 2020 une nouvelle étape de leur relation”, explique Le Parisien en évoquant une possible prolongation de contrat (il est lié jusqu’en 2022) : “Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu’il a à nous dire, indique un proche du joueur. Au printemps, Neymar était tout proche de prolonger, et c’est le PSG qui l’avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir.” Toujours autour du crack, on décrit un joueur “heureux comme jamais depuis très longtemps“, on loue ses efforts défensifs, son état d’esprit. On juge même qu’une prolongation est “une possibilité”, sous conditions, “si le PSG a des résultats et gagne. Parce que Neymar veut gagner”. Cette main tendue vise à rouvrir une porte fermée à double tour en septembre. […] Les conditions nécessaires à une éventuelle prolongation (« que le PSG gagne ») ne se vérifieront qu’au printemps. A ce moment-là, l’attaquant et ses conseillers en sauront davantage sur le joueur (santé, performances…) et surtout sur ses options.”

France Football se projette sur 2020 et prédit que participer au JO de Tokyo sera bénéfique à Kylian Mbappé comme il sent que “Neymar va encore animer le monde du foot sur le terrain et en dehors. Beaucoup d’infos, de rumeurs, de bruits. Et nous ne sommes qu’en janvier…”