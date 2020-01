Revue de presse PSG : Neymar, mercato, unes

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 1er janvier 2020 dans la presse hexagonale.

Dans Le Parisien du 1er janvier 2020

Le Parisien s’interesse aux “vacances (très) festives de Neymar au Brésil” à partir d’images publiées sur les réseaux sociaux. Notamment une vidéo où “d’un pas hésitant, il suit tant bien que mal Gabriel Medina, son ami surfeur. Torse nu, il laisse apparaître un ventre qui ne correspond pas exactement à celui d’un athlète de très haut niveau.” Cela alors qu‘il “est critiqué au sein du club et par les observateurs concernant une hygiène de vie qui ne respecterait pas les codes du sportif de haut niveau. Il est attendu comme tous ses coéquipiers au camp des Loges demain.

Dans Le Parisien

Dans le journal francilien, il est aussi question du mercato du PSG, car “entre les arrivées possibles de De Sciglio ou Can et les départs éventuels de Draxler (Paris peut espérer récolter entre 25 et 30M€) ou Paredes (c’est son souhait, son agent lui cherche une porte de sortie), les tractations promettent d’être animées d’ici au 31 janvier.” En revanche “Edinson Cavani est parti pour rester”. Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Thiago Silva “sont les trois autres Parisiens en fin de contrat. Le latéral gauche a un bon de sortie dès cet hiver. Diallo est devenu cette saison la doublure de Bernat. Kurzawa joue de manière épisodique. L’Inter, qui serait intéressé, a une autre transaction en cours avec Paris : Icardi, prêté pour l’instant. Aucune décision n’a été prise pour les deux autres même si une tendance se dégage pour le capitaine : ne pas le conserver au-delà de juin. La situation de Meunier est plus floue. Il plaît aux clubs anglais. Lui adore Paris, où sa cote semble remonter dans l’esprit de Tuchel.“

Les unes de L’Equipe

Le journal L’Equipe fait un récapitulatif de ses unes de l’année. Le PSG y a une part belle avec 77 apparitions. Kylian Mbappé et Neymar sont les deux champions les plus exploités tous sports confondus.