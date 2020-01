Revue de presse PSG : Pau, Cavani, Llorente, Kurzawa, De Sciglio, Lo Celso

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 29 janvier 2020 dans la presse hexagonale.

Pau / PSG (8e de finale de la Coupe de France) à 18h30

“Pour le voyage piège à Pau, club de 3e division, Tuchel prévoit plusieurs changements pour ménager un groupe qui va jouer son 5e match à l’extérieur en deux semaines, publie l’AFP. Juan Bernat (mollet), Marquinhos (cuisse) et Thiago Silva, qui a ressenti une gêne au pubis dans le Nord, restent à l’infirmerie.” “Neymar, qui a beaucoup donné lors des derniers succès de son équipe, va pouvoir souffler, tout comme Navas, Diallo, Meunier“, écrit L’Equipe. “Les employés de la commune ont fait tout leur possible pour améliorer la pelouse habituellement utilisée par les rugbymen, mais ils n’ont pas pu faire repousser de l’herbe là où il n’y a plus que de la terre, commente Le Parisien. Du sable coloré en vert a été étendu.”

Dossier Cavani

Le refus de l’offre de 15M€, hier, “interroge sur les intentions du PSG, juge L’Equipe. Dans l’entourage du Sud-Américain, on semble de plus en plus convaincu que Paris ne souhaite pas renforcer l’Atlético. Andrea Berta, directeur sportif de l’Atlético, semble avoir de plus en plus conscience de cette situation. Il réfléchit à d’autres pistes mais n’a pas encore abandonné l’idée de recruter Cavani. Une dernière offre pourrait tomber dans les prochaines 48 heures. Chelsea croise les doigts mais présente les mêmes inconvénients : ils sont encore en lice en C1. Il se murmure que l’Inter Miami aurait également manifesté son intérêt.”

“Le camp d’El Matador demeure très confiant quant à une issue favorable dans les prochaines heures. Hier, son entourage indiquait que la finalisation était très proche, voire imminente, explique Le Parisien sur le sujet. La fin de journée lui a donné tort. Le PSG se dit qu’en jouant la montre jusqu’à vendredi, clôture du mercato, il peut espérer arriver à un montant proche des 20 M€. […] Un autre point de blocage renvoie à son éventuel successeur. Ces dernières heures, c’est le nom de Fernando Llorente (35 ans, Naples) qui revenait en coulisses. Mais il faudrait d’abord que l’Atlético et Paris se mettent enfin d’accord sur Cavani.”

Dossier Kurzawa / De Sciglio

“La Juventus n’est plus persuadée de l’intérêt d’un échange. L’opération ne devrait pas se faire, confirme Le Parisien. Kurzawa est de retour à la case départ, car le PSG n’envisageait pas de le céder sans solution de remplacement.” Même son de cloche dans L’Equipe : “De sources italiennes, ce chassé-croisé n’a jamais suscité une adhésion totale parmi les décideurs turinois et ce sont finalement ceux qui n’en avaient pas envie qui ont fini par imposer leur vision. La convocation de Kurzawa dans le groupe du PSG, vient valider l’idée que l’échange ne se produira pas.”

Enfin, comme Tottenham s’est offert les services définitifs de Giovani Lo Celso, contre 32M€, le PSG “touchera une part de la plus-value à la revente.”