Rico : “Je me sens très bien ici à Paris”

Sergio Rico devrait une nouvelle fois garder les buts du PSG dimanche soir en 16es de finale de Coupe de France contre Lorient. À chaque fois que l’on fait appel à lui, l’Espagnol répond présent, avec notamment deux penaltys arrêtés. Pour le JT du PSG sur PSG.fr, il a évoqué son début de saison.

“À chaque fois que j’ai la possibilité de jouer, je me suis senti bien sur le terrain. Les supporters m’ont très bien accueilli que ce soit sur ou en dehors du terrain. J’en suis très heureux. Mes six premiers mois ont été très positifs. Je me sens très bien ici à Paris.”