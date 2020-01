Riolo : “Franchement je ne veux pas croire que Cavani parte en janvier”

Edinson Cavani ira-t-il au bout de son contrat avec le PSG en juin ? C’est la question du moment alors que le Matador est évoqué comme possible recrue de l’Atlético de Madrid. Même si aujourd’hui les Colchoneros n’ont pas les moyens financiers de se l’offrir. Un départ de l’attaquant uruguayen ce mois-ci, le journaliste Daniel Riolo n’y croit pas. Car ce serait une erreur pour le PSG et pour Edinson Cavani.

“Ce serait une erreur de la part du PSG de laisser partir Cavani maintenant puisqu’il faut bien un remplaçant au numéro 9. Cela ne peut pas être Choupo-Moting. Ça peut être Mbappé mais si Tuchel continue dans l’idée de jouer avec deux attaquants, il en manque un. Je trouve que c’est dommage aussi parce que Cavani doit vivre l’aventure jusqu’au bout. On ne sait jamais, il se pourrait que ce soit l’année où il se passe quelque chose de formidable au PSG. Et ce serait terrible qu’il rate ça. Qu’il aille au bout de son contrat et qu’il voie après, à la fin de l’histoire, avec des adieux au Parc des Princes au mois de mai, quand il fait beau. Franchement, je ne veux pas croire qu’il parte en janvier. L’histoire se terminerait trop mal, a commenté Riolo sur RMC. Là en plus il va y avoir un match tous les trois jours, il va en avoir du temps de jeu. La deuxième partie de saison dans un club comme le PSG, c’est une autre histoire. Il peut tout se passer pour Cavani.”