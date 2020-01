Riolo : “Je veux cette défense avec Kimpembe et Diallo contre Dortmund”

Thomas Meunier à droite, Thiago Silva ou Marquinhos avec Presnel Kimpembe dans l’axe, Abdou Diallo à gauche, c’est la défense choisie par Daniel Riolo pour voyager à Dortmund le 18 février prochain. Le journaliste estime que c’est la bonne formule pour un huitième de finale de Ligue des champions puisque le PSG joue avec quatre offensifs.

“On parle des Quatre Fantastiques mais on devrait on devrait parler du Fantastique car les trois autres sont clairement en dessous…”, a commenté Daniel Riolo sur RMC. “Mais surtout, ce que je veux, c’est voir cette défense avec Kimpembe et Diallo contre Dortmund. Je ne veux pas les deux Brésiliens derrière. Et je veux Diallo à gauche parce qu’il ne va pas monter et sécuriser. Il va laisser Neymar libre de jouer. Je ne vois pas comment le PSG peut évoluer en 4-2-4 sans sécuriser derrière.“