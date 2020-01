Riolo s’insurge contre le niveau de la Ligue 1 qu’il juge “abominable”

Sans trembler, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue grâce à son succès 3-0 sur la pelouse du Stade de Reims. Pour cette demi-finale, les Parisiens n’ont pas vraiment connu d’adversité tant les Rémois ont proposé une copie sans aucun des ingrédients qui font ces fameuses soirées de Coupe.

Une faible opposition qui a fait naître un débat sur le plateau de L’After Foot sur les ondes de RMC. Et pour Daniel Riolo c’est clair et limpide comme de l’eau de roche : le football hexagonal possède un niveau global catastrophique.

“Quand tu regardes les autres matches de Ligue 1, c’est abominable ! Ce n’est pas de la faute du PSG. Dans les autres championnats, tu as les mêmes monstres. Parce que en Espagne, tu le sais aussi que 80% du temps le Barça ou le Real vont gagner. Ils vont parfois perdre contre des plus petits ? Oui, parce qu’ils auront une autre façon de jouer, une autre mentalité. On n’a pas les joueurs, on n’a pas les entraîneurs pour travailler ça, on n’a pas la volonté. Dans tous ces clubs, rien n’est fait comme il faut ! Comment tu veux travailler pour proposer ne serait-ce qu’une réplique au PSG“, a pesté Riolo.