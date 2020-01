Riolo sur Kurzawa : “Une nullité crasse à ce point, c’est du jamais vu !”

Hier, encore une fois, les suiveurs du PSG n’attendaient pas grand chose de Layvin Kurzawa, mais le latéral gauche est parvenu tout de même à les décevoir. En difficulté au Moustoir devant le lorientais Jimmy Cabot, son côté a été celui des offensives des Merlus. La nouvelle contre-performance de l’international français en fin de contrat a consterné au plus haut point Daniel Riolo. Et il l’a dit sans aucun ménagement.

“Il y a un côté qui est mort… et qu’on ne vienne pas à me faire chier en disant que je fais une fixette ! Ce n’est pas à ce niveau là… c’est là il n’y a plus de niveau… Le mec le fait exprès ! Une nullité crasse à ce point, c’est du jamais vu ! Ce mec a un gros salaire pour porter le maillot du PSG. C’est du jamais vu, c’est une honte, il porte le maillot du PSG et il n’a aucune envie ! C’est une faute professionnelle permanente !, a lancé Daniel Riolo sur RMC. Imagine qu’à ton boulot tu es nul à ce point tous les jours, tu ne gardes pas ta place. Ou un salaire comme le sien. Il voudrait faire pire il n’y arriverait pas. Ou en marquant contre son camp. Mais il est tellement mauvais qu’il pourrait rater et tirer à côté ! Mais pourquoi le faire jouer ? Je préfère encore en cas extrême qu’il mette Choupo-Moting à ce poste. Je préfère que le PSG joue à dix plutôt qu’avec lui.”