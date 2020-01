Roche : “Cette équipe du PSG, quand elle est prête mentalement elle peut exploser tout le monde”

Après un 3-3 au Parc des Princes et des questions, un 4-1 à Monaco et des réponses. Oui, le PSG a corrigé le tir mercredi soir à Louis II sans ôter un seul de ses quatre attaquants. Ce qui n’a pas surpris Alain Roche. Car à ses yeux, les grands savent toujours se rectifier. A l’instar d’un Angel Di Maria qui de lui même a évolué différemment sur le terrain.

“4-1 c’est un score lourd, une bonne réponse du PSG à quelques critiques émises par beaucoup. Défensivement ils ont été plus concentrés, ils ont concédé beaucoup moins d’occasions. Il y a un repositionnement fait peut-être naturellement par les joueurs. On a vu Di Maria dans ses passes (65 ballons touchés, 8 récupérés, 4 dernières passes avant un tir, une passe décisive) et son positionnement. Cette équipe, quand elle est prête mentalement, elle peut exploser tout le monde. Après les Monégasques étaient moins bien physiquement et techniquement, c’est sûr. Mais les grands répondent toujours présent, a commenté l’ancien défenseur et directeur sportif du PSG au micro de Canal Plus. Ce que j’ai aimé, au delà de la récupération haute du ballon, c’est qu’il y a eu beaucoup moins de déchet offensif. Quand il y a une bonne gestion offensive, vous ne perdez pas la balle et ne mettez pas en danger votre défense.”