Roche : “La solution, c’est d’associer Verratti à Marquinhos, qui reste davantage devant la défense”

Si depuis dimanche soir les Quatre Fantastiques (Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria) sont pointés du doigt pour les trois buts encaissés par le PSG contre Monaco (3-3), les responsabilités sont bien plus partagées, selon Alain Roche, consultant pour Canal Plus. Elles concernent toutes les lignes, les latéraux, la paire Gueye-Verratti… qu’il faudrait démanteler, explique-t-il.

“Dans le foot, tu es souvent le plus en danger quand tu as le ballon, commente l’ancien défenseur et directeur sportif du PSG dans L’Equipe. Ce n’est pas la faute des quatre attaquants si tu prends trois buts. Il y a eu un manque d’agressivité général des joueurs défensifs. […] Il y a un problème avec les latéraux, qui ne défendent pas bien non plus. Ils doivent mieux se coordonner. Quand l’un monte, l’autre reste derrière. Avec les quatre de devant ensemble, il faut des latéraux qui défendent bien, surtout quand l’équipe est coupée en deux. […] Le duo Verratti-Gueye montre ses limites, ce ne sont pas des sentinelles. Ils manquent de coordination et partent trop à l’abordage. Ils doivent se tempérer. La solution, c’est d’associer Verratti à Marquinhos, qui reste davantage devant la défense.”