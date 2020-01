Rocheteau : “Pour moi le PSG possède la meilleure attaque en Europe”

L’attaque du PSG, avec ses quatre fantastiques, fait beaucoup parler. Que ce soit pour ses performances statistiques ou bien sur son utilité pour défendre dans le 4-4-2 de Thomas Tuchel. Dominique Rocheteau, quatrième meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (100 buts), s’est enflammé pour l’attaque parisienne.

“Je m’intéresse toujours au PSG. J’y ai joué sept ans et j’ai toujours eu de bonnes relations avec les dirigeants notamment avec Jean-Claude Blanc. Le potentiel offensif qu’il a me laisse à penser qu’il est taillé cette saison pour la Ligue des Champions. Il est fabuleux et pour moi c’est la meilleure attaque en Europe. Ils vont faire peur à beaucoup d’équipes“, s’enflamme Rocheteau dans une interview accordée à RTL. Il y a beaucoup d’argent au PSG, oui, mais aussi au Real Madrid, à Barcelone, à Manchester City, mais je regarde aussi beaucoup l’aspect footballistique et c’est vrai quand le PSG joue, je regarde les matches. Tuchel a bâti une véritable équipe là qu’il n’avait pas l’année dernière, il faut toujours un peu de temps et ça prend. Ces joueurs-là ont envie de gagner des titres, mais on sent qu’ils ont envie de jouer ensemble et veulent se faire plaisir.”