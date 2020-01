Rothen : “Cette période est terrible pour les organismes”

Le PSG est lancé au sein de son marathon avec un match tous les trois jours. Et si l’infirmerie s’était globalement vidée, Marquinhos s’est malheureusement blessé, le Brésilien étant annoncé forfait durant environ trois semaines. Forcément, à un peu moins d’un mois du choc aller face à Dortmund, cela est loin d’être une bonne nouvelle. Un état de fait qu’a commenté Jérôme Rothen. Le consultant voit ainsi en cette période hivernale, l’une des pires pour les organismes des joueurs.

“Cette période est terrible pour le PSG. Les huitièmes de finale ont laissé des traces sur les dernières saisons. Durant la même période, il y a aussi eu les blessures de Neymar. Or, tu as beau en parler, cela ne sert à rien. Quand tu es dans cette période, ce n’est pas simple pour les organismes de toute façon. Après, quand les joueurs sont bien dans leur tête, tu penses forcément moins aux petites douleurs. À 25 jours de Dortmund, tu as maintenant cette blessure de Marquinhos. Celle-ci est problématique. Ce genre de blessures, si Tuchel et son staff étaient plus en phase avec le médical, peut-être qu’elle aurait pu être évitée, même si c’est facile à dire maintenant”, a exposé Rothen sur les ondes de RMC.