Rothen : “La déclaration de Leonardo montre vraiment que Cavani souffre”

La victoire du PSG contre Lorient en 16es de finale de la Coupe de France (1-0) a été éclipsée par la sortie médiatique de Leonardo. Le directeur sportif parisien a annoncé officiellement qu’Edinson Cavani (32 ans) avait demandé à partir durant ce mercato hivernal. Pour Jérôme Rothen, si le Matador a demandé au Brésilien de quitter le club de la capitale c’est qu’il “souffre” de sa situation. Avec l’explosion de Mauro Icardi à son poste et les blessures à répétition, l’Uruguayen a perdu sa place dans l’esprit de Thomas Tuchel.

“Cavani a un problème, c’est qu’il ne communique pas. Peut-être qu’il ne communique pas pour ne pas foutre le bordel dans un club où il est idolâtré par la plupart des supporters du PSG. Il aime ce club, il ne fait pas semblant. (…) La personnalité de Cavani fait qu’il ne parle pas. On peut juste en déduire qu’il souffre, il souffre beaucoup et la déclaration de Leonardo, dimanche, montre vraiment qu’il souffre, estime Rothen sur les antennes de RMC. Quand tu vas voir ton directeur sportif et que tu lui dit : “Je veux quitter le club.” C’est vraiment qu’il n’est pas bien. Le club est bien parti pour être champion, il peut gagner toutes les compétitions en France et fait partie des favoris pour la Ligue des champions. Pour que tu fasses cette démarche, c’est qu’il n’est pas bien.“