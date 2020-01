Rothen : “La prise de conscience, ce n’est pas Thomas Tuchel qui l’a eue, ce sont les joueurs”

Le PSG a enchaîné deux matches complètement différents contre Monaco. Pour Jérôme Rothen, la prise de conscience est venue des joueurs et non de Thomas Tuchel, qui n’a plus la main sur son groupe estime l’ancien Parisien.

“Après l’élimination contre Manchester, il y a eu trois mois et demi très compliqué pour l’entraîneur et les joueurs. Ce n’est pas la petite trêve cet été qui a fait tout oublier“, rappelle Rothen dans son émission Rothen Régale sur RMC. “On l’a vu en début de saison, il y a encore eu des problèmes au sein du groupe et puis il y a eu une prise de conscience. La prise de conscience, ce n’est pas Thomas Tuchel qui l’a eue. Ce sont les joueurs, qui sont quasiment en auto-gestion et c’est ce qui me dérange.”