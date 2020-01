Roussillon pas contre rejoindre le PSG “si l’occasion se présente”

Le PSG va perdre un latéral gauche – Layvin Kurzawa – que ce soit cet hiver ou bien l’été prochain, lui qui est en fin de contrat en juin. Pour le remplacer, le nom de Jérôme Roussillon, actuellement à Wolfsburg, a été cité. Dans une interview accordée à Kicker, l’ancien Montpelliérain a expliqué qu’il ne serait pas contre rejoindre le PSG “si l’occasion se présentait.”

“Quel était votre club de rêve quand vous étiez petit ? Le Paris Saint-Germain. J’ai grandi dans la ville, et tous les étés, je faisais les stages d’été du PSG. C’était quelque chose de particulier pour moi. Je rêve du PSG ? Non. Ce serait présomptueux de ma part. Bien sûr, je ne dirais pas ‘non’ si l’occasion se présentait, mais je ne peux pas en rêver.” Jérôme Rousillon qui conclut en répondant à la question, serait-il assez bon pour jouer dans ce genre de club “Visiblement non, sinon j’aurais déjà reçu une offre.”