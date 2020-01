Roustan : “J’espère que Tuchel n’est pas comme ça dans le vestiaire et à l’entraînement”

Une passe millimétrée de Thiago Silva à la 80e minute du Lorient-PSG (0-1), une belle reprise de la tête de Pablo Sarabia, et Paris s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, dans une rencontre que chacun qualifiera de “purge”. La qualification sans prolongation, sans blessure, c’était l’objectif du PSG de Thomas Tuchel. Il a été atteint. De quoi donner satisfaction au technicien allemand. Mais pas à Didier Roustan. Le journaliste s’est montré interloqué sur le plateau de l’EDS.

“Il n’y a rien qui vous surprend dans la conférence de presse de Tuchel ? J’espère qu’il n’est pas comme ça dans le vestiaire et demain à l’entraînement… Si tu es content avec ce que tu as vu… Moi je n’en démords pas. Depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, et de Thiago Motta, il n’y a pas de patron dans cette équipe ! Le PSG a été en danger à Lorient. Thiago Silva, il fait son taf, mais ce n’est pas un patron. Trouvez-moi un patron. Mbappé est trop jeune, Neymar est dans son monde… Si Ibrahimovic est dans la position d’Icardi contre Lorient, et qu’il voit Draxler dans ses pantoufles, à la mi-temps il l’attrape au colbac. Et l’autre il va se dire qu’il doit se bouger le popotin. S’il y a eu ces catastrophes pour le PSG après Ibrahimovic et Motta, c’est qu’il n’y a plus ces deux patrons. Contre Lorient, je n’ai pas vu de caractère. Qui peut booster ça ? Tuchel ? Je me pose des questions. Sauf si les murs tremblent parfois mais je ne le sais pas. Je ne trouve pas normal que dans onze mecs au PSG il n’y ait pas de tauliers. Je ne suis pas sûr qu’à la mi-temps à Lorient avec des tauliers les mecs se marrent…”