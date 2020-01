Roustan : “Les blessures au PSG, tu as l’impression que c’est psychosomatique”

Au PSG et dans son environnement, on redoute tellement les blessures avant le “money time” européen qu’on se focalise là-dessus, qu’on ne pense qu’à cela au moindre contact appuyé, à la moindre douleur exprimée par un joueur majeur. Et c’est à se demander si cette peur, ce conditionnement ne provoque pas la survenue de blessures au PSG. C’est le sentiment de Didier Roustan après avoir vu sortir rapidement Thiago Silva et Abdou Diallo hier quand la douleur s’est présentée pendant le LOSC-PSG (0-2). Il espère que Neymar n’est pas dans cette forme de crainte lui qui a vécu deux expériences traumatisantes en 2018 et 2019 à cause de blessures au pied droit.

“Mbappé s’est crée des occasions, on lui en a données. Il est passé à côté. Manifestement il n’avait pas les bonnes sensations. Neymar est incroyable, et il a un état d’esprit formidable. Parce que qu’est-ce-qu’il est collectif ! Au delà de jouer toujours juste. Il est royal ! Pourvu qu’il ne se blesse pas… parce qu’au PSG, avec Marquinhos, Thiago Silva, Abdou Diallo, tu as l’impression que c’est psychosomatique (tout ce qui concerne les effets de l’esprit sur le corps humain, ndlr)“, a commenté le journaliste lors de l’EDS.