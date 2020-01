Roustan s’interroge sur la vraie stratégie de Leonardo avec Cavani

Didier Roustan a le sentiment que Leonardo a fait cet hiver avec Edinson Cavani comme avec Neymar Jr l’été dernier. A savoir entrouvrir la porte de sortie sans jamais l’ouvrir réellement au fil des jours et des offres jamais suffisantes. D’ailleurs, selon L’Equipe, Edinson Cavani a essayé de joindre directement le président Nasser al-Khelaifi sans y parvenir.

“Cavani, 18M€ plus des bonus… on parle d’un joueur de plus de 30 ans (33 ans dans deux semaines, ndlr) en fin de contrat en juin qui est souvent blessé depuis deux années… Leonardo a dit qu’il allait écouter le joueur, mais s’il a affirmé cela c’est pour écouter les supporters, être grand seigneur et ne pas braquer Cavani. Maintenant si à 18 millions plus des bonus il ne le laisse pas partir, c’est que Leonardo veut vraiment garder Cavani. Comme j’ai toujours pensé qu’il ne voulait pas vendre Neymar. Ils ne sont jamais clairs, a commenté Roustan lors de l’EDS. Après peut-être que le PSG veut encore grappiller quelques millions pour les cigarettes et l’essence, alors autant les prendre… Mais là où le PSG est malin, c’est qu’il pourra dire à Cavani : tu vois, nous on a essayé. Ce n’est pas de notre faute !”