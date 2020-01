Roustan : “Tactiquement, on a vu du mieux au PSG”

Le Paris Saint-Germain s’est facilement imposé ce mercredi face à l’AS Monaco dans le cadre du match en retard de la 15e journée de la Ligue 1 (4-1). Le fameux 4-4-2, avec les quatre stars offensives, a été reconduit avec succès par Thomas Tuchel.

Interrogé sur La Chaîne L’Équipe, le journaliste Didier Roustan a constaté des améliorations dans le schéma de jeu des Rouge & Bleu lors de cette victoire.

“Il y a un repositionnement qui a été très clair. Tu avais tes deux milieux de terrain devant la défense (Gueye, Kouassi) en plus de Neymar et Di Maria qui se sont recentrés. Dans les positions moyennes, Di Maria et Neymar sont beaucoup plus loin de la ligne de touche qu’ils le sont en temps normal. Ils ont eu tous les deux aussi beaucoup d’activité. De ce point de vue, et ce malgré les occasions manquées de Monaco et les faits d’arbitrages, on a vu du mieux !”