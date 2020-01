Roustan : “Tuchel doit aligner les 4 fantastiques mercredi pour confirmer”

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, le Paris saint-Germain a concédé le match nul (3-3) sur sa pelouse face à l’AS Monaco. Un score qui a montré les limites du 4-4-2 avec les quatre joueurs offensifs que sont Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Neymar Jr et Mauro Icardi. Pourtant, Didier Roustan estime que Thomas Tuchel doit persister avec ce système et le remettre lors du déplacement à Louis II, mercredi (21h), face à ces mêmes Monégasques.

“Tuchel doit aligner les 4 fantastiques mercredi pour confirmer. Il faut qu’il le fasse. Maintenant, j’ai l’impression que ça a basculé dans sa tête et il veut mettre les 4. Est ce que ça vient de lui ? D’un échange avec Leonardo ou tout simplement avec les joueurs ? J’ai vu que Neymar avait poussé vers ça donc j’ose espérer qu’il le refasse, a déclaré Roustan sur la Chaine L’Équipe. Car ça demande un tel travail dans le replacement par rapport à l’équilibre de l’équipe, qu’il faudrait qu’il y ait beaucoup de tests pour ça et être opérationnel sans trembler comme une vieille feuille morte en Ligue des champions. Pourvu que Tuchel le fasse, car s’il fait un nouveau turn-over, on ne saura jamais.“