Saint-Etienne, première équipe a encaisser 100 buts au Parc des Princes

12 buts en deux matches, voici le bilan parisien depuis l’entame de l’année 2020. Après les amateurs de Linas-Montlhéry en 32e de finale de Coupe de France, ce fut au tour de l’AS Saint-Etienne, lors des quarts de finale de Coupe de la Ligue, de subir la foudre des attaquants du Paris Saint-Germain ce mercredi soir avec, comme face à l’écurie du 91, six buts dans la besace. Un score de tennis qui prouve, s’il en était encore besoin, que l‘équipe du Forez est un adversaire particulièrement généreux.

Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Angel Di Maria, le moins que l’on puisse dire, c’est que les quatre attaquants parisiens se trouvent dans une forme, et une complicité, éclatante. Au-delà de ce constat, c’est toute l’équipe francilienne qui rayonne depuis plus d’un mois désormais. Un nouveau visage qui augure de belles choses pour la suite, même si on le sait, avec Paris la prudence reste de mise. En attendant, le club de la capitale s’est fait plaisir en atomisant une bien terne équipe verte ce mercredi soir. Et avec un score fleuve de 6-1, Saint-Etienne, qui est déjà la victime expiatoire préférée du PSG avec désormais 156 buts concédés, est également devenu le premier adversaire à atteindre la barre symbolique des 100 buts encaissés sur la pelouse du Parc des Princes (103). Un chiffre assez impressionnant.