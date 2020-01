Sanches : “On va tout donner pour imposer notre jeu et notre philosophie contre le PSG”

Arrivé lors du mercato estival 2019, le milieu de terrain lillois, Renato Sanches, retrouve un niveau de jeu cohérent depuis la fin de l’année 2019. Après avoir mis en avant l’invincibilité du LOSC au Stade Pierre Mauroy, le joueur de 22 ans est revenu plus en détails sur la rencontre face aux Parisiens en conférence de presse. Il désire notamment imposer le style de jeu des Nordistes face au club de la capitale.

“Le PSG est un club d’un niveau mondial. Ils possèdent un effectif d’une qualité exceptionnelle. C’est un club important. On prépare chaque match de la même manière et avec le même sérieux, que ce soit contre le PSG ou contre une équipe d’un niveau inférieur comme Épinal, qu’on affrontera en Coupe de France. Nous avons une équipe jeune et talentueuse. On va tout donner pour imposer notre jeu et notre philosophie contre le PSG. On a les qualités pour le faire.”