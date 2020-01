Sarabia : “Au final nous avons réussi à trouver la faille et marquer ce but qui nous qualifie”

Titulaire ce soir, Pablo Sarabia a délivré le PSG contre Lorient lors des 16es de finale de la Coupe de France (0-1) avec une tête salvatrice à 10 minutes de la fin, son troisième but dans la compétition. L’Espagnol a tenu à retenir la qualification à la sortie de ce match.

“C’était un match très compliqué, mais nous avons bien fait les choses, avec beaucoup de patience. Nous ne sommes pas parvenus à nous créer autant d’occasions que d’habitude, mais nous avons bien insisté, et au final nous avons réussi à trouver la faille et marquer ce but qui nous qualifie“, résume Sarabia pour PSG.fr. “Lorient a très bien fait les choses ce soir, c’est une équipe solide, qui avait le soutien de son public… ce n’était pas simple du tout mais nous sommes qualifiés, c’est ce qui compte ce soir“.