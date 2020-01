Sarabia : “Je me sens de mieux en mieux”

Entré en cours de jeu face à l’AS Monaco, Pablo Sarabia (27 ans) a marqué sur son deuxième ballon touché (72e). Une rentrée convaincante qui permet à l’Espagnol de s’imposer comme une réelle alternative aux yeux de Thomas Tuchel. Après la rencontre, le milieu offensif s’est exprimé sur la large victoire de son équipe.

“Ce match était très important pour nous car Monaco avait montré au Parc des Princes qu’elle était une grande équipe. Il était donc important pour nous de gagner et d’avoir de bonnes sensations. Je me sens de mieux en mieux, explique Sarabia sur le site officiel du club. Quand l’entraîneur me donne l’opportunité de jouer, j’essaye de faire de mon mieux. J’ai eu l’opportunité de marquer, et je suis heureux d’avoir pu apporter à l’équipe.“