Savanier : “Pour moi, Verratti est le meilleur milieu au monde”

Critiqué dans la presse, souvent par le même individu, Marco Verratti reste un joueur qui ne laisse pas indifférent, ne serait-ce que de par son style de jeu. Un style de jeu, tout en touché de balle, qui laisse admiratif Téji Savanier, comme celui-ci l’a expliqué pour beIN SPORTS. Le milieu héraultais va même jusqu’à affirmer qu’Il Gufetto est, à ses yeux, le meilleur à son poste au sein de la planète football.

“Pour moi, c’est le meilleur milieu de terrain au monde. Chaque fois que je le regarde jouer, je me régale. J’essaye de copier son jeu, notamment son contrôle du ballon et son placement. Mais je ne suis pas dupe : Verratti, c’est Verratti, et Savanier, c’est Savanier. Je le suis depuis qu’il est arrivé au PSG. Sans trop y croire, j’espérais le rencontrer sur un terrain. Et ce jour est arrivé la saison dernière. D’être à quelques mètres de lui dans le tunnel juste avant le match reste un grand souvenir. À la fin de la rencontre, je lui ai demandé d’échanger nos maillots, ce qu’il a accepté. “