Sebastien Tarrago : “Si Neymar n’est pas blessé pour le 1/8e de finale de la C1, ça change tout pour le PSG !”

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé ce mercredi au Parc des Princes face à l’AS Saint-Etienne (6-1) et s’est qualifié pour les 1/2 finales de la Coupe de la Ligue. Au terme d’un match impressionnant de maitrise, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance à leur adversaire grâce entres autres à un secteur offensif en feu.

En prévision de la rencontre face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le journaliste pour La Chaîne L’Équipe Sébastien Tarrago, considère que le facteur X du PSG pour aller loin dans cette compétition se nomme Neymar Jr.

“On oublie un truc essentiel, c’est qu’il y a un garçon qui joue au football et qui s’appelle Neymar ! Et si Neymar est là l’an dernier face à Manchester, je pense que le PSG passe ce tour. Je ne sais pas s’ils vont au bout parce que c’est autre chose… Mais ils passent ce tour ! Et si Neymar n’est pas blessé pour le huitième de final de la Ligue des Champions, s’il est en forme comme ça a l’air d’être le cas actuellement, alors ça change tout pour le PSG ! “