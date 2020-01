Selon Di Marzio il y a une offre du PSG pour Paquetà mais insuffisante

Quel sera le proche avenir de Lucas Paquetà ? Le milieu de terrain brésilien de 22 ans peut-il être transféré au PSG sous l’impulsion de Leonardo ? La question se pose à Milan. Le journaliste Gianluca Di Marzio a donc abordé le sujet dans “Calciomercato – L’originale” sur Sky Sport, l’émission dans laquelle il officie en Italie. Le spécialiste des affaires de transfert affirme que Paris a bien fait une offre à l’AC Milan mais trop basse pour être acceptée.

“Paquetà a lui-même demandé à ne pas être convoqué pour le match Brescia-Milan. S’il s’agît de mettre la pression pour que Milan accepte une offre à la baisse ou un prêt, la stratégie est mauvaise. Les Rossoneri ne veulent pas le vendre, il a été un gros investissement. S’il s’agit d’une incertitude, cela sera compris et il réintégrera le groupe à la fin du mercato. Il a été question d’un échange entre Bernardeschi et Paquetà mais on comprend que Bernardeschi ne veuille pas quitter la Juventus et que l’idée ne se soit pas concrétisée. Et puis il y a le PSG qui le veut, mais à un prix différent de ce qu’attend Milan (au moins 35M€, ndlr). Sinon, il n’y a pas d’autre offre.”