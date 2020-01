Selon Marca le PSG demande 30M€ pour Cavani

L’Atlético de Madrid souhaite ardemment se renforcer ce mois-ci avec Edinson Cavani. Et l’attaquant uruguayen – qui dans un mois aura 33 ans – n’est pas insensible à cette envie des Colchoneros. Selon Marca, qui cite des sources proches des négociations, le PSG demande 30M€ pour les six derniers mois de contrat de son goleador aux 198 buts. Le club espagnol en a lui proposé dix. C’est ce qui ressort d’un entretien de 30 minutes entre Miguel Ángel Gil et Nasser Al-Khelaifi en marge d’une réunion de l’ECA mardi à Paris. 30M€, c’est le tarif estimé par Leonardo qui dit considérer Cavani comme un “élément fondamental”.

Bref, à Madrid on se dit que les discussions sont parties pour être longues même si le marché ferme le 31 janvier. Même si Edinson Cavani a choisi de ne pas voyager à Monaco pour signifier clairement qu’il est tenté par un transfert à l’Atlético de Madrid. Marca évoque enfin une rencontre le 2 janvier entre Edinson Cavani et la direction technique de l’Atlético. Un rendez-vous qui a fait naître une conviction de part et d’autre : ils doivent associer leurs destins et vite.