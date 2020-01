Sergio Rico évoque sa relation avec Keylor Navas

Le Paris Saint-Germain se déplace, ce dimanche soir (20h55, Eurosport 2), sur la pelouse du FC Lorient à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Une partie que disputera Sergio Rico. Le joueur prêté par le FC Séville, va donc enchaîner une troisième titularisation depuis l’entame de l’année 2020. Pour PSG.TV, l’Ibère a évoqué sa relation avec l’incontournable Keylor Navas. Une concurrence saine selon ses dires.

“Keylor Navas ? C’est une situation qui est nouvelle pour moi, mais je crois que chaque footballeur doit s’adapter à des situations différentes. Il y a un processus d’apprentissage, et je crois qu’il n’y a rien qui ne soit pas bénéfique dans le football. Vous devez apprendre de chaque moment, de chaque situation. Et pour moi, cette année est très productive et j’apprends de grands joueurs, de Keylor par exemple. J’ai la chance de m’entrainer avec lui tous les jours, c’est un honneur pour moi d’être avec eux tous. Nous sommes en communication tout le temps, car nous avons chacun des points de vue différents. Peut-être qu’il a des qualités différentes des miennes. Nous avons trouvé un équilibre entre ses qualités et les miennes. Je pense que ça nous rendra meilleurs“, a confié Rico dans des propos relayés par le site officiel francilien.