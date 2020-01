Séverac : “C’est comme s’il y avait un Gentlemen’s agreement au PSG”

Un PSG avec quatre attaquants impliqués dans le collectif, c’est le pari en cours actuellement à Paris. Ce défi, c’est celui des quatre attaquants nommés “4 fantastiques”, c’est leur pacte, leur volonté, assure le journaliste du journal Le Parisien, Dominique Séverac. Mais Thomas Tuchel ira-t-il jusqu’au 18 février, et le match à Dortmund, avec ce quatuor offensif (Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria) sur le terrain ? Il n’en est pas certain.

“Mbappé n’ pas attendu un changement d’état d’esprit pour faire des passes décisives, mais on sent quand même qu’il se passe quelque chose… on voit que Neymar se met à tacler lors des matches, qu’il ne lésine pas dans le travail défensif… C’est comme s’il y avait un Gentlemen’s agreement entre Thomas Tuchel et les joueurs après avoir dit que ce n’était pas possible de jouer avec quatre attaquants. Finalement, il le fait, mais c’est du donnant-donnant avec ce message : prouvez-moi qu’on peut le faire. Oui, il y a un nouvel état d’esprit au PSG !”, a clamé le journaliste lors de l’EDS. “Je crois qu’ils se sont parlés, ils se sont dits : allez, on le fait ! Après mon interrogation, c’est : est-ce que Tuchel ne va pas changer de système avant Dortmund ?”